Make-up und empfindliche Augen sind ab sofort kein Problem mehr

Sensible Augen können einem die Freude an schönem Augen-Make-up so richtig vermiesen. Ich spreche da aus Erfahrung – bereits bei laufende r Klimaanlage kullern mir die Tränen nur so runter. Und wenn ich früher die falsche Mascara ausgewählt hatte oder Glitzerpartikel meines pudrigen Lidschattens in meine Augen gerieten, dann war mein Tag gelaufen.