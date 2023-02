Spachtel für Make-up: Dieses K-Beauty-Tool geht viral

Bella Hadid etwa schaute sich aus Korea ab, ihr Gesicht in eine Schüssel voller Eiswasser zu tauchen , um für perfekt sitzendes Make-up zu sorgen. Jetzt gibt es einen neuen Star, der vom K-Beauty-Himmel zu uns hinüberschwappt: Ein Spachtel, der – anders als man annehmen würde – für eine besonders dünne Schicht Foundation sorgen soll und so die Haut makellos erscheinen lässt.

So funktioniert der Spachtel

Hightech sucht man beim Werkzeug vergeblich: Der Make-up-Spachtel ist ein simples Tool aus Edelstahl mit einem flachen, breiten Ende. Zur Applikation wird flüssige Foundation auf eine Palette oder den Handrücken gegeben und der Spachtel mit der schmalen Kante (also nicht mit der breiten Seite) einmal durch sie hindurch gezogen. So wird verhältnismässig wenig Produkt aufgenommen.

Anschliessend gleitet man mit der Kante über das Gesicht und verteilt die geringe Menge Make-up mit sanften Strichen ebenmässig auf der Haut. Ein Beauty-Schwamm hilft am Ende, Kanten zu verblenden. Tipp: Da die dünne Make-up-Schicht schnell trocknet, arbeitest du am besten in Partien. Make-up auf der Wange auftragen, verblenden, dann folgt das Kinn, verblenden, usw. Für mehr Deckkraft kannst du im Anschluss noch eine zweite Schicht Foundation nachlegen.

Die Vor- und Nachteile

Hier kannst du Spachtel shoppen:

Sparfüchse aufgepasst

Auf Tiktok versuchen viele Creators, eine Alternative zum Make-up-Tool zu finden, da das besonders lange K-Beauty-Original oft ausverkauft ist. Eine besonders häufige Wahl sind Buttermesser – und ja, in vielen Videos wirkt es, als funktioniere das tiptop. Ihre Kante ist aber deutlich breiter und nimmt so viel mehr Make-up auf. Das Ergebnis kann schnell fleckig und zu dick werden. Bevor du also den Griff in deine Besteckschublade wagst, bleibst du vielleicht doch besser bei Pinsel, Schwamm und Co.