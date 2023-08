Serie A: Yann Sommer hext sich in die Inter-Herzen

Obwohl es sich bei den ersten beiden Gegnern nur um die vermeintlich schwächeren Clubs Monza und Aufsteiger Cagliari handelte, strotzte Sommer vor Selbstvertrauen und es scheint, als hätte er sich schnell und gut ins neue Team integriert. In jenen Aktionen, bei denen er gefragt war, war er entscheidend zur Stelle. Wie kurz vor Ende des Spiels am Montagabend, als es einen starken Reflex benötigte, um den Anschlusstreffer der Heimmannschaft zu verhindern.

«Yann Sommer, du Schönheit!»

Den Fans scheint ein Vergleich zum Sommer-Vorgänger bereits früh in der Saison nicht entgangen zu sein. André Onana, der seit der neuen Saison bei Manchester United im Tor steht, konnte in den ersten Spielen nicht glänzen und sorgte bereits für zwei grössere Schnitzer, wie zuletzt im Spiel gegen Nottingham Forest. Nach den ersten beiden Saisonspielen scheinen die Interisti den Abgang also bereits verkraftet zu haben. «Sommer lässt mich Onana vergessen», heisst es in einem Tweet auf X.