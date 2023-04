Wigoltingen TG: «Mal sehen, was nächste Woche passiert» – Starkoch zeigt Galgenhumor

In der Nacht auf Donnerstag verunstalteten Vandalen die Fassade seines Restaurants mit Farbe.

Die Heimstätte der «Taverne zum Schäfli» in Wigoltingen TG ist ein denkmalgeschütztes, über 400 Jahre altes Haus. Das hat Vandalen in der Nacht auf Donnerstag aber nicht davon abgehalten, das Gebäude mit bunter Farbe zu verunstalten. Wüste Beleidigungen zierten die Fassade und die Fenster. «Hurenbock» und «Betrüger» stand da unter anderem in einem grellen Rot geschrieben.