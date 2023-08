Malaysia: Flugzeug stürzt auf Strasse

An Bord starben acht Personen, auf der Strasse zwei weitere.

Bei einem Flugzeugabsturz in Malaysia sind zehn Personen gestorben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf eine Strasse in Malaysia sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei starben bei dem Unfall am Donnerstag in der Stadt Shah Alam im Zentrum des Landes alle acht Flugzeuginsassen sowie ein Auto- und ein Motorradfahrer.