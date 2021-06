Steigende Neuinfektionen : Malaysia geht in landesweiten Lockdown

Offen bleiben dürfen nur Geschäfte für die Grundversorgung und die Spitäler. Die Bevölkerung muss zu Hause bleiben.

Die Einwohner dürfen ihre Häuser nur in Ausnahmefällen verlassen.

In Malaysia stiegen die Corona-Zahlen zuletzt stark an. Die Regierung hat nun einen landesweiten Lockdown verhängt.

Malaysia hat angesichts steigender Corona-Neuinfektionen am Dienstag einen landesweiten Lockdown verhängt. Öffnen dürfen nur Geschäfte und Einrichtungen, die der Grundversorgung dienen, darunter Krankenhäuser und Supermärkte. Ihre Häuser dürfen die Menschen nur in Ausnahmefällen verlassen.

In Malaysia stiegen die Corona-Zahlen zuletzt stark an. Fast 2800 Todesfälle wurden unter den 32 Millionen Einwohnern im Zusammenhang mit der Pandemie bisher registriert, mehr als 40 Prozent davon im Mai. Auch andere Länder in der Region kämpfen mit neuen Infektionsherden, darunter Thailand und Vietnam.