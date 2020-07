Auch Schweizer Banken involviert

Malaysias Ex-Premier Najib Razak wegen Korruption schuldig gesprochen

Der ehemalige malaysische Premier Najib Razak wurde schuldig gesprochen. Er steht für den 1MDB-Skandal, in den auch mehrere Schweizer Banken involviert sind.

Weitere Verfahren laufen gegen Razak

In der vergangenen Woche hatte sich im Rahmen der 1MDB-Affäre die US-Investmentbank Goldman Sachs mit dem südostasiatischen Land geeinigt. Das malaysische Finanzministerium bestätigte eine Einigung mit einem Volumen von 3,4 Milliarden Euro. Goldman-Sachs-Managern wird vorgeworfen, sich an kriminellen Machenschaften rund um 1MDB beteiligt zu haben, um an lukrative Mandate zu kommen. Die Bank berät Regierungen rund um die Welt.

Als die Affäre ins Rollen kam, zeigte sich bald, dass der Schweizer Finanzplatz dabei eine unrühmliche Rolle spielte. Insgesamt hat die Finanzmarktaufsicht Finma in den letzten Jahren sieben Verfahren gegen Schweizer Banken abgeschlossen. Am härtesten traf es die Tessiner Bank BSI. Die Finma stellte in der Zeit zwischen 2012 und 2015 «schwerwiegende Mängel in der Geldwäschereibekämpfung und im Risikomanagement» fest. Transaktionen in der Höhe von Hunderten von Millionen Dollar seien nicht hinterfragt, sondern einfach durchgewunken worden. Das alles geschah unter Mitwirken der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats.