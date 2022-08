Genf: Malcolm (12) verschwindet aus Kinderheim und wird seither vermisst

Der 12-Jährige ist am 20. August aus einem Kinderheim in Genf verschwunden.

Wer hat Malcolm M. gesehen? Der 12-jährige Bub ist am 20. August aus einem Kinderheim in Genf verschwunden und wird seither vermisst. Der Bub ist Schweizer Staatsangehöriger, 150 cm gross, 65 Kilo schwer, hat dunkle Haare und hellgrün-braune Augen.



Am Tag seines Verschwindens trug Malcolm eine schwarze Sporthose und ein schwarzes T-Shirt. Personen, die den Bub gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Genfer Kriminalpolizei unter der Nummer + 41 22 427 75 10 oder mit der nächstgelegenen Polizeistation in Verbindung zu setzen.