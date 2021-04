Die britische Künstlerin Henny Beaumont hat in ihrer Kunstserie «Erinnern und ehren» jede Frau gemalt, die 2020 von einem Mann in Grossbritannien getötet wurde.

Inspiriert wurde sie von der britischen Ministerin Jess Phillips, die am 8. März, dem Internationalen Tag der Frau, im britischen Unterhaus alle 119 Namen von getöteten Frauen vorgelesen hat. «Ich war zutiefst erschüttert und es machte mich so traurig, dass ich nur den Namen von Sarah Everard kannte», so Beaumont.