«Sam – ein Sachse» mit Malick Bauer startet auf Disney+

Emotional und aufwühlend – so beschreibt Alexandra Maurer die neue Serie «Sam – ein Sachse», die ab 26. April auf Disney+ zu sehen sein wird.

In Berlin feierte die siebenteilige Serie erst kürzlich Premiere.

Am 26. April erscheint «Sam – ein Sachse» auf Disney +.

In «Sam – ein Sachse» schlüpft der deutsche Schauspieler Malick Bauer (32) in die Rolle des Samuel Njankouo Meffire, Ostdeutschlands ersten schwarzen Polizisten. Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte und begleitet Sam auf seiner rastlosen Suche nach Heimat und bei seinem Kampf für Gerechtigkeit gegen ein übermächtiges System.

Die Schweizer Moderatorin Alexandra Maurer war bei der Premiere der Disney+-Serie in Berlin . Auf dem roten Teppich hat sie den Protagonisten getroffen, der der 41-Jährigen direkt verraten hat, dass die Geschichte des «Sam» für ihn äusserst aktuell sei. «Im Kern handelt sie von einem Mann, der zwar nicht aussieht wie ein Norddeutscher, aber mindestens genauso patriotisch ist wie einer. Aus seiner grossen Anerkennung für dieses Land, handelt dieser Mann und riskiert so einiges», so Bauer.