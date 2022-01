Strafgericht BL – Malinois beisst Yorkshire Terrier – «Klagen Sie meine Frau an, ist ihr Hund»

Ein Malinois, hier ein Symbolbild, ist einem Yorkshire Terrier in Gewicht und Grösse überlegen. Das fragliche Tier aber unproblematisch, so ein Gutachten.

Wie ungleich die beteiligten Hunde, so ungleich deren Besitzer. Im März 2019 kam es zwischen zwei heute 74- und 39-jährigen Männern in Lupsingen BL zu einem handfesten Streit. Grund war, dass der Jüngere seinen 25 Kilo schweren Malinois von der Leine gelassen hatte, als der ein Fünftel so schwere Yorkshire Terrier und ein weiterer Hund des älteren Hündelers auf ihn zurannten. «Damit sich mein Hund verteidigen kann», beteuerte der 39-Jährige am Montag vor Gericht. «Er hetzte seinen abgerichteten Kampfhund auf sie», klagte der 74-Jährige. «Er wollte zeigen, dass, wenn andere ihre Hunde nicht anleinen, er das auch nicht tun werde», schloss der Richter.