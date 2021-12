Kriminalgericht Luzern – Mall-Bombendroher (40) soll zwölf Monate ins Gefängnis

Geldforderung nach fehlgeschlagener Übergabe erhöht

Zwei Tage später setzte der Mann eine weitere Drohung ab. In einem Brief drohte er, in einem Spital im Kanton Luzern eine Bombe zu zünden und forderte Geld: 150’000 Franken. Bezahlt werden sollte der Betrag in zwei Raten. Die Forderung hatte er in einem Brief geschrieben, den er in den Briefkasten eines Polizeipostens einwarf. Die Polizei kam der Forderung nach und deponierte 100’000 Franken in der Toilette eines Zuges. Die Übergabe klappte allerdings nicht und das Geld wurde sichergestellt. Später meldete sich der 40-Jährige erneut bei der Polizei: «Ich ändere nun die Spielregeln. Es werden nun 200'000 fällig», schrieb er gemäss Urteil. Am Bahnhof in Sempach, wo die Übergabe stattfinden sollte, wurde der Mann schliesslich festgenommen.