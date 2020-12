Es weht ein frischer Wind in der Mall of Switzerland. Das Einkaufszentrum hat mit Jessica Janssen bereits die dritte Centerleitung seit der Eröffnung 2017.

Seit dem ersten Dezember hat Jessica Janssen als neue Centerleitung die Führung der Mall of Switzerland in Ebikon übernommen. Seit der Eröffnung des Einkaufszenters im November 2017 ist Janssen bereits die dritte Centerleitung. Die 54-jährige Ökonomin ist voller Tatendrang.

In der Position der obersten Führung der Mall of Switzerland in Ebikon gab es seit der Eröffnung im November 2017 schon viel Fluktuation: Jessica Janssen ist bereits die dritte Centerleitung, begonnen hat sie am 1. Dezember. Die Frage liegt also auf der Hand: Wie lange wird sie bleiben? «Ich bin sehr motiviert und sehe, dass wir mit der Mall of Switzerland auf einem guten Kurs sind. Ich werde diese Arbeit langfristig angehen», sagt die Luzernerin dazu. Die 54-jährige Ökonomin und betont ihr Motto: «Handel ist Wandel». Soll heissen: «Will man im Markt bestehen, ist es wichtig, sich von der Konkurrenz abzuheben und auf die Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Das tun wir gezielt.»

Mall will 5 Millionen Besucher

Bereits im August hat Janssen in der Mall of Switzerland während dem Übergang des bisherigen Centerleiters Peter Triner ihre Einarbeitungsphase begonnen. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Mall sich trotz Corona-Pandemie grosser Beliebtheit erfreue. «Wir konnten im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von über zehn Prozent im Gegensatz zum Vorjahr verbuchen.» Die Besucherfrequenzen sind insgesamt aufgrund der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, seit Ende des Lockdowns zeige sich erneut eine erfreuliche Steigerung - gegenüber Vorjahr. Janssen ist zuversichtlich: «Die Zahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind und ich bin überzeugt, dass wir bis Ende Jahr noch aufholen werden.» Das langfristige Ziel der Mall ist es, fünf Millionen Besucher jährlich zu haben. Konkretere Zahlen gibt die Mall auf Anfrage nicht bekannt.

Wieso die Mall trotz der Pandemie ein Wachstum erlebt, erklärt sich Janssen unter anderem mit der «tollen Architektur» des Einkaufscenters: «Unsere Gäste fühlen sich wohl, da wir über breite Gänge und viel Platz verfügen. Ausserdem wird immer mehr erkannt, dass man bei uns viel mehr als einfach Einkaufen kann. Wir haben ein vielfältiges Angebot, sei es was den Handel, die Gastronomie oder auch die Freizeit betrifft.» Ausserdem sei es für die Besucher wichtig, dass sie alles unter einem Dach finden und dadurch kürzere Wege zurücklegen müssen.

84 Prozent aller Ladenflächen sind vermietet

Auf den aktuellen Mietermix in der Mall angesprochen sagt Janssen, immer ein Verbesserungspotenzial zu sehen. In der Vergangenheit war zudem zum Teil augenfällig, dass in der Mall Flächen leer standen. Janssen meint dazu: «Wir konnten in den letzten Monaten weitere Flächen vermieten. Es besteht ein ständiger Wechsel, dies ist auch gut und wünschenswert, um den Mietermix weiter zu optimieren.» Die Fläche der neu eingezogenen Mieter sei seit Beginn doppelt so hoch wie die Fläche, die von Mietern verlassen wurde. Dies sei unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass Detailhändler vermehrt auf der Suche nach grossen Ladenlokalen mit viel Fläche seien. Zu diesem Zweck würden zukünftig auch kleinere Ladenlokale zusammengelegt, um den Bedürfnissen potenzieller Mieter zu entsprechen. Aktuell seien rund 84 Prozent der Ladenflächen vermietet.

Kunst und Kultur

Was die Auslastung der Freizeit-Aktivitäten angeht, sei ein schöner, positiver Trend zu verzeichnen, so Janssen. Die Kundschaft erkenne, dass die Mall neben dem Einkaufen auch für Freizeitaktivitäten geeignet sei. Potenzial sieht Janssen vor allem, was die Kultur betrifft: «Wir organisieren gezielt regelmässige Ausstellungen von lokalen Künstlern, so zum Beispiel gerade ‹We are family›, mit Gemälden, die von einer vierköpfigen Familie gestaltet wurden.» Davon würde sich die neue Leiterin in Zukunft mehr wünschen. «Wir sind damit auf gutem Weg, zu einem beliebten Treffpunkt für Einkauf, Vergnügen und Kultur zu werden.»

Die Mall of Switzerland in Zahlen

Die Mall of Switzerland eröffnete am 8. November 2017.

Derzeit sind in der Mall 72 Geschäfte eingemietet.

Es gibt 13 Gastroanbieter oder Restaurants.

Das Multiplex-Kino hat 12 Säle

Das Parkhaus der Mall of Switzerland verfügt über rund 1'600 Parkplätze.

