Neue Betreibergesellschaft : Mall of Switzerland erhält mit Multi aus den Niederlanden neuen Betreiber

In der Mall of Switzerland wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. La Société Générale Immobilière Suisse mit Sitz in Genf gibt den Betrieb per 1. Juni an die Multi Corporation aus den Niederlanden ab. Damit soll die Mall von der Erfahrung und dem Netzwerk von Multi profitieren.

Laut Centerleiterin ist Multi «eine ausgewiesene Spezialistin für den Betrieb aussergewöhnlicher Einkaufszentren in ganz Europa und der Türkei.»

Die Multi Corporation mit Hauptsitz in Amsterdam übernimmt die Immobilien- und Vermögensverwaltung der Mall of Switzerland per 1. Juni. Sie löst die bisherige Betreiberin, die La Société Générale Immobilière Suisse mit Sitz in Genf ab. «Die Mall geht damit mit einer erfahrenen und stark vernetzten Betreibergesellschaft in die Zukunft.» Die Mall werde von der grossen Erfahrung und vom Netzwerk von Multi profitieren und ihr Konzept weiter ausbauen. Die neue Gesellschaft betreibt 80 Standorte in zwölf Ländern mit rund 6000 Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Die operative Leitung der Mall of Switzerland bleibt weiterhin bei der Centerleiterin Jessica Janssen und ihrem Team.

Erfahrungen und langjähriges Know-How einbringen

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit! Multi ist eine ausgewiesene Spezialistin für den Betrieb aussergewöhnlicher Einkaufszentren in ganz Europa und der Türkei», lässt sich Janssen in einer Mitteilung vom Freitag zitieren. Die Multi Corporation sieht viel Potential in der Mall. «Wir werden unsere Erfahrung, unser Einzelhandels-Know-how und unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen nutzen, um das Einkaufszentrum weiterzuentwickeln, und auf die nächste Stufe zu heben. Weiterhin sind die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher sowie der Stakeholder für uns von zentraler Bedeutung», so Benjamin Bettoun, International Head of Leasing der Multi Corporation.

