Mallorca: Gruppenvergewaltigung, Alter des Schweizers bekannt

1 / 5 Acht Männer sollen auf Mallorca eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Dukas Beim Durchsuchen der Handys haben die Behörden laut «Última Hora» mindestens 20 Tat-Videos festgestellt. IMAGO/imagebroker Sechs Männer wurden verhaftet, darunter ein Schweizer Staatsbürger. Dukas

Darum gehts Nach der mutmasslichen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Britin auf Mallorca wurden sechs Männer festgenommen.

Nach Angaben des Opfers ist es von acht Männern vergewaltigt worden.

Die Polizei fahndet nun nach den zwei weiteren mutmasslichen Tätern.

Eine Gruppe von sechs Touristen, bestehend aus fünf Franzosen und einem Schweizer, soll letzten Montag eine 18-jährige Britin vergewaltigt haben. Die mutmasslichen Täter sollen das Opfer zuvor in der Partyhochburg Magaluf auf Mallorca kennen gelernt haben.

Das Opfer habe der spanischen Guardia Civil nun berichtet, dass es von acht jungen Männern vergewaltigt worden sei. Das mit den Ermittlungen beauftragte Team der Kriminalpolizei konnte mit Unterstützung von Beamten der Gruppe Reserve und Sicherheit (GRS) noch am selben Tag sechs der Beteiligten festnehmen, wie «Última Hora» berichtet. Die ersten drei, allesamt Franzosen, seien am Eingang des Hotels festgenommen worden. Dabei handele es sich um A.G. und A.A., beide 20 Jahre alt, und K.A., 18 Jahre alt.

Schweizer Verdächtiger soll 20 Jahre alt sein

Die junge Frau lieferte eine Beschreibung der fünf anderen jungen Männer, die ebenfalls an der Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sein sollen. Drei von ihnen wurden später von den Ermittlern ausfindig gemacht, nachdem mehrere Überwachungsgeräte an den Ein- und Ausgängen des Hotels aufgestellt worden waren. Der Schweizer L.H. (20) und die Franzosen T.E. (23) und R.C. (26) wurden kurz darauf verhaftet. Der diensthabende Richter der dritten Instanz von Palma ordnete die Verhaftung der sechs am Dienstagabend an.

Die Beamten, die das Opfer befragten, stellten fest, dass es mehrere Prellungen am rechten Arm und eine kleine Schnittwunde an der oberen Brust hatte. Die junge Frau, die zunächst keine Anzeige erstatten wollte, wurde daraufhin in das Spital Son Espases in Palma gebracht, wo ein diensthabender Gerichtsmediziner eine Untersuchung durchführte.

Mehr als 20 Videos

Die Beschuldigten machten mehr als 20 Videos von dem angeblichen sexuellen Übergriff – allein auf dem Mobiltelefon eines von ihnen wurden 13 Aufnahmen gefunden –, bis es dem Mädchen gelang, sich zu befreien und das Sicherheitspersonal des Hotels um Hilfe zu bitten.



Die Guardia Civil versuche nun, die beiden anderen jungen Männer zu identifizieren, die ebenfalls an dem sexuellen Übergriff in dem Hotel am vergangenen Montagmorgen beteiligt gewesen sein sollen. Sie versuchen auch herauszufinden, ob sie die Videos, die sie während der mutmasslichen Vergewaltigung gemacht haben, weitergegeben haben. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz