Risikogebiete Mallorca, Malta und Albanien sind neu auf der Quarantäne-Liste

53 Länder und Gebiete sind ab Donnerstag auf der Quarantäneliste des Bundes. Serbien und Singapur gelten nicht mehr als Risikogebiete.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat unter anderem die Balearen, Belgien, Malta und Indien neu als Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko definiert. Wer aus diesen Regionen in die Schweiz einreist, muss danach zehn Tage in Quarantäne.

Die Änderung tritt am Donnerstag, 20. August 2020 in Kraft, wie das BAG am Dienstag mitteilte. Serbien und Singapur werden von der Liste gestrichen.