Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Täter klauen Handy von Opfer

Das Handy des Opfers führte die spanische Polizei direkt zu den mutmasslichen Tätern. Die 18-jährige Britin, die in Magaluf auf Mallorca von acht Touristen zum Sex gezwungen wurde, erzählte der Polizei während ihrer ersten Einvernahme, dass die Männer ihr das Handy weggenommen hatten, als sie sich in einem Zimmer des Hotels an ihr vergingen.