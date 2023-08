Mallorca: Verdächtige der Gruppenvergewaltigung kannten sich nicht

Alle acht Verdächtigen, die an der Vergewaltigung einer 18-jährigen Britin im Ferienort Magaluf beteiligt gewesen sein sollen, befinden sich in Haft. Fünf Franzosen und ein Schweizer wurden einen Tag nach der Tat auf Mallorca festgenommen, zwei weitere Franzosen konnte die Polizei am Sonntag fassen. Einer der Männer wurde in der Stadt Scherwiller, knapp 40 Minuten südwestlich von Strassburg, festgenommen, der andere am Euroairport in Frankreich, als er gerade versuchte, in die Türkei zu flüchten.