«Nur» Quarantäne : Malta macht einen Rückzieher – Ungeimpfte dürfen weiter einreisen

Die Regierung der Insel hat ihre Position geändert und schliesst die Grenzen für Personen ohne Impfzertifikat doch nicht. Die Massnahme hätte ab Mittwoch gelten sollen.

Malta will die angekündigten Grenzschliessungen für nicht vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte doch nicht umsetzen. Menschen, die ohne Impfzertifikat nach Malta einreisten, müssten sich jedoch für bestimmte Zeit in Quarantäne begeben, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Die am Freitag angekündigte Grenzschliessung hätte in der Nacht zum Mittwoch in Kraft treten sollen.