Trapeton 2023: Maluma als Headliner – erster Teil des Line-ups veröffentlicht

1 / 6 Die Party kann steigen! Maluma wird der grosse Headliner des Trapeton-Musikfestivals am 24. Juni sein. Trapeton Mit von der Partie: die argentinische Sängerin Lali, … Getty Images … Latinsänger Lyanno aus Puerto Rico … Getty Images

Darum gehts Das Trapeton-Festival findet dieses Jahr zum vierten Mal am 24. Juni statt. Dieses Mal in der St. Jakobshalle in Basel.

Nun sind die ersten Acts bekannt. So wird Weltstar Maluma der Headliner des Festivals.

Tickets für das grosse Latinofest gibt es bei Starticket bereits ab 121 Franken.

Nach der Premiere 2017 im Dynamo in Zürich nahm die Erfolgsgeschichte des Reggaeton- und Trap-Musikfestivals Trapton seinen Lauf. Noch letztes Jahr füllten die Veranstalter das Hallenstadion in Zürich mit der gewaltigen Latino-Sause. Als Headliner heizte Prince Royce (33) der Menge ordentlich ein. Und auch dieses Jahr verspricht die Fete wieder ein Knüller zu werden – und das erneut an einer noch grösseren Location. So wird das Trapeton am 24. Juni in Basel in der St. Jakobshalle die Festival-Fans begrüssen.

Mittlerweile sind auch die ersten Acts des Trapeton bekannt. Als grosser internationaler Mainact gibt sich Sänger Maluma (29) die Ehre. Mit dabei sind unter anderem auch die Argentinierin Lali (31) und der aus Puerto Rico stammende Lyanno (27). Für den passenden Musikmix sorgen DJ Gil B aus Genf und die Zürcher DJane Noelia. Weitere Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Pre-Party im Vice Club

Wer den Samstag in der St. Jakobshalle nicht abwarten kann, darf sich bereits am Freitag im Basler Vice Club an der Warmup-Party in Stimmung bringen. Grosses Highlight des Abends: Latinstar Tokischa (27) und der kolumbianische Sänger Ryan Castro (29). Bereits am Freitag stehen zudem DJ Gil B und DJane Noelia an den Turntables und bringen die Beats aus Reggaeton- und Trap-Musik auf die Tanzfläche.

Tickets für das grosse Latin-Festival gibt es auf Starticket.ch. So gibt es Tickets für vier Kategorien in der Basler St. Jakobshalle zu erwerben. Stehplätze bekommen die Fans für 121.80 Franken. Für Stehplätze im Golden Circle bist du bereits mit 191.80 Franken dabei. Wenn du die Shows lieber sitzend geniessen willst, so gibt es Sitzplätze für 151.80 Franken und für den bequemen Komfort bekommst du Business Seats für 231.80 Franken.

20 Minuten ist Medienpartner vom Trapeton-Festival.