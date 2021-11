Bottmingen BL – Mama übersieht Tram, Bub (3) verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Tram und einem Personenwagen in Bottmingen im Kanton Baselland wurde am Donnerstagabend ein dreijähriger Knabe leicht verletzt. Wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte, war die 40-jährige Lenkerin eines Mercedes kurz vor 17.30 Uhr auf der Baslerstrasse in Richtung Bottmingen Zentrum unterwegs, als es plötzlich krachte.