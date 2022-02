Kinder und Jugendliche überfordert : «Mama, warum macht Putin das? Wirft er auch Atombomben auf uns?»

Der Krieg in der Ukraine besorgt Schweizer Kinder und Jugendliche - Social Media liefert ihnen die Bilder in Echtzeit ins Kinderzimmer. «Die Kinder melden sich verängstigt bei uns», so die Pro Juventute.