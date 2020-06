Aktualisiert vor 4min

Suizid-Betroffene

«Mami nahm sich das Leben, während ich schlief»

Bettina (27) war 15 Jahre alt, als ihre Mutter Suizid beging. Ihre Familie ist daran zerbrochen.



von Autorin: Désirée Pomper; Video: Tarek El Sayed, Regie: Désirée Pomper/Tarek El Sayed

In der Schweiz begehen jeden Tag zwei bis drei Menschen Suizid.

Bettina hatte eine innige Beziehung zu ihrer Mutter, die an Depressionen erkrankte.

Nach ihrem Tod fand sie Unterstützung in der Selbsthilfegruppe Nebelmeer.

Bettina steht am Murtensee und lässt eine rote Gerbera-Blume ins Wasser gleiten. Die Sonne geht auf. Es ist der 16. November 2019 – der zehnte Todestag ihrer Mutter. «Hier auf dem Campingplatz in Salavaux VD hatten wir ein wunderschöne Zeit. Mami war lustig und fröhlich. Sie hat gekocht, viele Leute gingen bei uns ein und aus.» Ihre Mutter sei wie eine gute Freundin gewesen: «Sie wusste immer, ob ich einen Freund habe und wie es in der Schule läuft.»

Bettina mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder: «Mami war lustig und fröhlich. Sie war wie eine gute Freundin für mich.»

«Mami stand weinend vor mir. Als Kind machte mir das Angst.» Bettina (27)

Dass es ihrem Mami nicht mehr gut ging, merkte Bettina erstmals, als sie sie nicht von einem Schullager abholte. «Es hiess, sie sei in einer Klinik.» Zurück zu Hause wusste die Mutter manchmal nicht mehr, was sie einkaufen wollte. Den Haushalt konnte sie nicht mehr bewältigen. «Mami stand weinend vor mir. Ich verstand nicht, was los war. Als Kind machte mir das Angst.» In der Familie sei nie über die Depression der Mutter gesprochen worden.

Diese Fotos entstanden einen Tag bevor sich Bettinas Mutter das Leben nahm: «Mama war so unbeschwert. Ich war sicher: Jetzt kommt alles gut.» Foto: dp

«Mami hat sich erhängt, während ich einen Stock weiter unten schlief. Das ist schwer zu ertragen.» Bettina (27)

Es passierte an einem Montagmorgen. Am Vortag hatte die Familie noch einen Ausflug nach Luzern gemacht. «Mama war so unbeschwert. Ich war sicher: Jetzt kommt alles gut.» Bettina lag noch im Bett, als die Mutter mit dem Staubsauger in ihr Zimmer kam. Sie wollte ausschlafen und schickte sie weg. Als Bettina gegen Mittag aufstand, suchte sie ihre Mama. Keine Antwort. Bettina lief in den Keller, wo die Wäsche «picobello» an der Leine hing. Sie rief sie an. «Es klingelte in Mamis Handtasche, die beim Eingang lag. In diesem Moment war mir klar: Jetzt hat sie es getan.» Bettina versuchte, die Estrichtür zu öffnen. Sie war von innen verschlossen. Der Vater, der inzwischen nach Hause gekommen war, schickte die 15-Jährige zur Tante. Er wollte seiner Tochter den Anblick ersparen.

Besonders schwer zu ertragen sei auch heute noch die Tatsache, dass sich ihre Mutter während ihrer Anwesenheit suizidiert habe. «Meine Mutter hat sich erhängt, während ich einen Stock weiter unten schlief.» Den Schmerz etwas gemildert habe die Abschiedsnotiz auf einem Post-it, die sie unter ihr Kopfkissen gelegt habe. «Mama schrieb, dass sie nicht mehr könne, es ihr leid tue und sie uns liebe.»

«Austausch mit jungen Betroffenen hilft» Herr Weisshaupt*, Bettina hat mit 15 ihre Mutter verloren, die sich das Leben genommen hat. Was bedeutet ein solcher Verlust für ein Kind? Kinder von psychisch labilen Elternteilen waren schon davor belastet. Oft mussten sie viel Verantwortung übernehmen und konnten ihre Kindheit nicht ausleben. Ein Suizid schliesslich führt zu einer traumatischen Erfahrung und einem langwierigen Trauerprozess. Was hilft diesen jungen Hinterbliebenen? Viele erzählen in der Selbsthilfegruppe Nebelmeer, dass ihnen der Austausch mit Jungen hilft, die Ähnliches erlebt haben. Mit Leuten, die verstehen, dass auch nach einem halben Jahr nicht wieder alles beim Alten ist. Inwiefern kann ein Abschiedsbrief eine Erleichterung bedeuten? Er kann gewisse Fragen klären, muss aber nicht. Ich erinnere mich an einen Mann, der zum Abschied schrieb: «Ich habe euch lieb.» Seine hinterlassene Frau konnte nicht verstehen, dass er so etwas geschrieben hatte. Wenn er die Familie liebte, hätte er ihr das doch nicht angetan. *Jörg Weisshaupt ist Geschäftsführer des Vereins Trauernetz.ch

Zeit zum Trauern hatte Bettina keine. «Ich musste meinem kleinem Bruder sagen, dass Mami tot ist. Ich habe ihre Beerdigung organisiert, den Haushalt geführt und die Finanzen geregelt.»

Nach Mamas Tod war Bettinas Leben ein anderes: «Ich musste von einem Tag auf den anderen erwachsen werden. Dabei brauchte ich jemanden, der mich an der Hand nimmt und mir sagt, wohin es geht.» Keinen Job habe sie lange behalten können. Auch beim Bruder und dem Vater fand sie keinen Halt: «Der Suizid hat meine Familie auseinandergerissen. Heute zieht jeder sein eigenes Ding durch.» Dafür schenke ihr ihr Götti, der Zwillingsbruder ihrer Mutter, viel Kraft.

«Gebt nicht auf, blickt nach vorne und liebt euch selber.» Bettina (27)

Inzwischen habe sie wieder Tritt gefasst im Leben, sagt Bettina: «Ich habe einen tollen Freund, einen Job, der mir Spass macht, und ich achte auf meine Bedürfnisse.» Die Gesellschaft erwarte, dass man immer funktioniere, arbeite und gut drauf sei. «Inzwischen aber habe ich den Mut zu sagen: Sorry, nein. Heute ist kein guter Tag.» Das habe sie in der Selbsthilfegruppe Nebelmeer für Suizidbetroffene gelernt.

Bettina bietet nun auch selber Suizidprävention an Schulen an. Sie hat unter www.bettysbotschaft.ch eine eigene Website aufgeschaltet und betreibt einen Instagram-Kanal. Anderen Suizid-Betroffenen will Bettina sagen: «Gebt nicht auf, blickt nach vorne und liebt euch selber.»

Bettinas Mama hinterliess ein Post-it. Sie schrieb, dass sie keine Kraft mehr habe und es ihr leid tue. Foto: dp

Hier findest du Hilfe Hast du Suizidgedanken? Hier findest du Hilfe:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (143.ch)

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (147.ch)

Kirchen (Seelsorge.net) Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (Nebelmeer.net)

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (Verein-refugium.ch)

Verein Regenbogen Schweiz (Verein-regenbogen.ch)