Mamishaus BE: Ein Toter bei Frontalkollision

Ein Töff-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Die Insassen des Autos verletzten sich leicht, der Töff-Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Am Freitag gegen 20.25 Uhr ereignete sich auf der Thunstrasse in Mamishaus ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Freitag (1. September 2023) kurz vor 20.25 Uhr, gemeldet, dass es auf der Thunstrasse in Mamishaus (Gemeinde Schwarzenburg) zu einer Frontalkollision gekommen sei. «Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war ein Töff-Fahrer von Riggisberg herkommend in Richtung Mamishaus unterwegs, als er in einer Rechtskurve im Bereich der Verzweigung Winterkraut auf die Gegenfahrbahn geriet und in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte», teilt die Kantonspolizei Bern mit.