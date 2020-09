Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, hatte der 25-jährige Mann hatte bei der Festnahme grossen Widerstand geleistet.(Symbolbild)

In Winterthur wurden am Montag zwei Polizisten verletzt. (Symbolbild)

Am Montag kurz nach 06.30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und gab an, dass sie von ihrem Nachbarn terrorisiert werde. Erste Ermittlungen der ausgerückten Patrouillen ergaben, dass ihr Nachbar, ein 25-jähriger Eritreer, in der Nacht mit einem Messer vor ihrer Türe gestanden war und auf die Türe eingestochen hatte.