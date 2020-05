Ist es ihm egal?

Man-City-Star ignoriert innert 24 Stunden dreimal die Ausgangssperre

Kyle Walker scheint es nicht zu lernen. Nachdem er trotz Corona bereits eine Sexparty gefeiert hatte, beging der Verteidiger nun die nächsten Fehltritte.

Kyle Walker macht, was er will. Zumindest scheint es so. Vor ein paar Wochen wurde publik, dass der Rechtsverteidiger in Zeiten von Corona keine Berührungsängste hat. So feierte er in seiner Wohnung in Cheshire eine Sexparty mit zwei Prostituierten. Die Party dauerte die ganze Nacht, die zwei Frauen verliessen erst in der Morgendämmerung das Apartment des englischen Nationalspielers.