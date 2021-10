Wängi TG – «Man darf die Schlange nur leicht in Position rücken»

Im Bimar Fotostudio in Wängi TG werden Fototermine mit Schlangen angeboten, zum Beispiel mit der Boa constrictor Hera.

In Wängi TG können Fotos geschossen werden, die eine ordentliche Portion Mut verlangen: Das Bimar Fotostudio bietet Fotoshootings mit Schlangen an. Jeweils dienstags, donnerstags, samstags oder nach Vereinbarung kann man sich mit einer Boa constrictor oder einer Königspython ablichten lassen. «Als ich im Internet Bilder von Menschen mit Schlangen sah, wollte ich das auch machen», sagt Studioinhaber Markus Steffen auf Anfrage von 20 Minuten.

Shooting auf eigenes Risiko

Um einen Ablauf des Shootings ohne Zwischenfälle zu gewährleisten, gilt es einige Vorschriften zu beachten. «Man darf die Schlange nur leicht in Position rücken. Ausserdem müssen schnelle Bewegungen vermieden werden», sagt Steffen. Zudem müsse man sich die Hände waschen und desinfizieren, bevor man die Schlange anfasst.

Einen ernsthaften Vorfall habe es bislang nicht gegeben, sagt Steffen weiter. «Die Schlangen sind in Gefangenschaft aufgewachsen und an Menschenkontakte gewöhnt», so der Fotograf. Er weist aber auch darauf hin, dass es sich trotzdem um Wildtiere handelt. Das Fotoshooting findet deshalb auf eigenes Risiko statt.