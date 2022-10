Lozärner Mäas: «Man darf nicht, will nicht und kann nicht auf Bargeld verzichten» 

1 / 5 Beim Polyp kann man Fahrten mit Twint bezahlen. 20min/Gianni Walther Beim Riesenrad können Määs-Besucher und Besucherinnen mit Karte, Twint oder Bargeld bezahlen. 20min/mer Jörg Brun akzeptiert für Fahrten beim Rodel’s Tower ebenfalls Twint und Karten. 20 Minuten/Daniela Gigor

Darum gehts An der Lozärner Määs kann man bei vielen Ständen und Bahnen mit Bargeld oder digital bezahlen.

Seit Corona ist die Nachfrage nach bargeldlosem Bezahlen auch für Schausteller und -stellerinnen gestiegen.

Würde Bargeld verschwinden, verschwindet mit ihm auch Kultur und Tradition. Dieser Meinung ist Rico de Bona, Präsident der Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte.

Auch andernorts ist die Umstellung auf digitale Bezahlsysteme kein Thema.

Im Sommer ärgerte sich eine Mutter, dass sie im Hallenstadion während eines Konzerts beim Glaceverkäufer nicht bargeldlos bezahlen konnte. Nun wurde die Redaktion von einem News-Scout darauf aufmerksam gemacht, dass es auch an der Lozärner Määs fast nicht möglich sei, mit Kreditkarten oder Twint zu bezahlen.

Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass an verschiedenen Ständen und Vergnügungsbahnen digitales Bezahlen angeboten wird. Etwa beim Riesenrad. Dort können Määs-Besuchende mit Karte, Twint oder Bargeld bezahlen. Wie eine Frau an der Kasse auf Anfrage sagt, wird die bargeldlose Möglichkeit zum Bezahlen der Fahrten oft benützt. Auch beim Rodel’s Tower zeigt man sich flexibel und akzeptiert Twint und Karten: «Man kommt nicht mehr daran vorbei, die bargeldlose Möglichkeit anzubieten», sagt Jörg Brun. Er gibt an, dass etwa zehn bis 15 Prozent seines Umsatzes digital bezahlt werden. Ebenfalls mit Twint lassen sich Fahrten auf dem Polyp begleichen.

«Wenn eine Fahrt drei Franken kostet und wir noch Abzüge für die Kartenzahlung machen müssen, dann ist das Geschäft nicht mehr rentabel.» Melanie Spengler, Kindarrusell La Bella

Bretzel in allen Variationen verkauft Pascal Piccard, von der Bäckerei Henri Piccard. Er bringt es auf den Punkt: «Seit Corona ist die Nachfrage nach bargeldlosem Bezahlen gestiegen.» Er stellt aber fest, dass die Besucher und Besucherinnen noch immer Bargeld bei sich haben. Darüber freut sich Uschi Moser von der Moser Confiserie: «Es ist möglich, mit Karten zu bezahlen.» Aber oft würden die Kunden und Kundinnen nicht daran denken, dass Verkäufer und Verkäuferinnen Gebühren bezahlen müssen, welche je nach Karte unterschiedlich ausfallen.

Ausschliesslich Bargeld akzeptiert Melanie Spengler beim Kindarrusell La Bella: «Wenn eine Fahrt drei Franken kostet und wir noch Abzüge für die Kartenzahlung machen müssen, dann ist das Geschäft nicht mehr rentabel.» Die Reaktionen der Kunden und Kundinnen sind unterschiedlich. «Die einen gehen zu einem anderen Anbieter und andere gehen zur Bank, um Bargeld zu holen.»

Auch die Besuchenden der Määs zeigen sich flexibel. So sagt etwa eine 31-Jährige aus Emmenbrücke: «Ich habe sowieso immer die Karte und Bargeld dabei. Mich stört das also überhaupt nicht.» Ein Mann (42) aus Kriens bezahlt sowieso am liebsten mit Bargeld. Anders sieht es aber bei der jüngeren Generation aus: «Ich musste zum Bancomaten, um Geld abzuheben. Zum Glück gibts in der Nähe aber genügend Möglichkeiten», so eine 23-jährige Luzernerin. Auch ein 19-Jähriger aus der Stadt musste extra Geld abheben. Er sagt: «Es wäre schon zeitgemäss, wenn man überall digital bezahlen könnte.»

Für Rico de Bona, Präsident der Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte (LHMM) ist Bargeld an der Määs ein Muss: «Man darf nicht, man kann nicht und man will nicht weg vom Bargeld. Würde Bargeld verschwinden, verschwindet mit ihm auch Kultur und Tradition.» Im Mittelpunkt steht laut de Bona der Chilbibatzen. «Die Göttikinder erhalten etwa einen Fünfliber und die Kinder suchen sich aus, wo sie dieses Geld ausgeben wollen.»

Auch andernorts ist die Umstellung auf digitale Bezahlsysteme kein Thema: So konnte man etwa an der Chilbi in Küsnacht ZH nur mit Bargeld bezahlen. Beim Albanifest in Winterthur hingegen wurde neben Bargeld auch die Karte oder Twint akzeptiert. Ob nun digital oder nicht: Vielerorts führt das Thema ständig zu Diskussionen. So löste etwa das Luzerner Stadtfest unter Besuchenden Empörung aus, weil der Event ausschliesslich bargeldlos stattfinden sollte. Nach heftiger Kritik lenkte das Fest-OK ein und installierte ein System zur Zahlung mit Bargeld.