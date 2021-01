Berner Covid-Zahlen : «Man darf von den Wochenendzahlen nie auf die aktuelle Lage schliessen»

Der Kanton Bern hat heute seine Corona-Zahlen vom Wochenende veröffentlicht. Im Vergleich zur Woche davor sind die positiven Fälle um 49 Prozent gestiegen. Warum man bei der zuständigen Direktion dennoch gelassen bleibt.

Der Kanton Bern gab am Sonntag, 10. Januar die Covid-Zahlen vom Wochenende bekannt.

Für Aussenstehende sorgten die heutigen Covid-Zahlen des Kanton Berns für Aufsehen: 278 Corona-Neuinfektionen wurden am Sonntag vermeldet. Das ist ein Anstieg von 49 Prozent gegenüber der Vorwoche. Am jenem 3. Januar wurden 187 Fällen gemeldet. Aktuell verzeichnet der Kanton Bern demnach eine Positivitätsrate von 17,6 Prozent. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte sie noch 13,2 Prozent betragen. Hat sich Covid-19 über die Feiertage sprunghaft im Kanton ausgebreitet?

«So wenig Tests wie noch nie»

Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern zeigt sich nicht beunruhigt ob den Zahlen: «Man darf von den Wochenendzahlen nie auf die aktuelle Lage schliessen.» An Wochenenden würde deutlich weniger getestet als unter der Woche, die Zahlen würden daher starken Schwankungen unterliegen. Sogar die Zahlen am Wochenbeginn seien davon noch betroffen. «Richtig repäsentativ sind für uns jeweils die Zahlen von Mittwoch, Donnerstag und Freitag.» Aus diesem Grund wird der Kanton Bern erst am Mittwoch, 14. Januar ein Abbild der Corona-Entwicklung über die Feiertage zeichnen.