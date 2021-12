Konstanz, Deutschland : «Man erhöht so den Druck auf Ungeimpfte» – das sagt man in Konstanz zu 3G im ÖV.

Die SVP möchte schweizweit die 3G-Regel im ÖV, so wie es sie in Deutschland schon gibt. Wir sind zu unseren Nachbarn nach Deutschland und haben gefragt, wie sie mit den Regelungen umgehen.

Zug und Busfahren nur mit Zertifikat. Was hier in der Schweiz erst eine Forderung der SVP ist, gibt es in Deutschland längst. Im gesamten öffentlichen Verkehr gilt die 3G - Regel. In der Schweiz sind die Bedenken gross, dass die Einführung zu Diskrimi ni erung führen und den Arbeitsweg für manche schwierig machen würde.