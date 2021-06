Unglücke im Alpstein - «Man gerät schnell unter den Zaun»

Im Alpstein sind in der vergangenen Woche gleich zwei Wanderer zu Tode gekommen. Anfang der Woche stürzte eine 57-jährige Frau zu Tode , als sich diese um ihre Hunde kümmern wollte. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie auf dem Innerrhoder Wanderweg Äscher/Chobel vom Weg ab und kam zu Fall. Am Freitag kam es auf der gleichen Route zu einem weiteren tödlichen Unglück . Ein 46-jähriger Mann stürzte das steil abfallende Geländer hinunter. «Beide Unfälle werden untersucht», sagte Philipp Lötscher, Sprecher der Kantonspolizei Innerrhoden, am Freitag zu 20 Minuten. Es sei ein Zufall, dass beide Unglücke an derselben Stelle passierten.

In Wanderkreisen diskutiert man über die Vorfälle. In einer lokalen Facebook-Gruppe wird vor den Verhältnissen auf der Route Äscher/Chobel gewarnt. Man solle sehr vorsichtig sein und den Weg Richtung Bommenalp verwenden. Ein User vermutet, dass es nicht besondere Verhältnisse waren, die zu den Unfällen führten, sondern der anspruchsvolle Weg an sich. «Es ist einfach so, dass der an und für sich einfache Bergwanderweg durch ein äusserst exponiertes Gelände führt», schreibt ein User. Ein Stolperer und Sturz über den Wegrand könne nach kurzer Rutschphase in den Abgrund führen. Es würden aber unerfahrene Personen den Weg wählen, die nicht dazu geeignet sind. «Es waren Menschen unterwegs, die weder von der Ausrüstung her noch von der körperlichen Verfassung für den Abstieg gerüstet schienen», schreibt der User weiter.