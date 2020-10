Schock-Nachricht von deutschem Youtuber «Man gibt mir noch zwei Wochen bis zwei Monate»

Screenshot / Youtube The Real Life Guys

Youtube-Star Philipp Mickenbecker ist zum dritten Mal an Krebs erkrankt.

«Ich habe lange überlegt, ob ich es mit euch teilen soll», sagt Philipp Mickenbecker (23) zu Beginn des neuesten Youtube-Videos. Aber er habe beschlossen, seine Follower an seinem echten Leben teilhaben zu lassen und nicht nur die Sonnenseiten seines Lebens zu zeigen. Und dann erzählt Mickenbecker von der Schock-Diagnose: Der Youtuber, der bereits zweimal den Krebs besiegt hat, ist erneut an Krebs erkrankt.

Eine erschütternde Diagnose

Er habe vor rund zwei Monaten Schmerzen in der Brust, Schulter und in den Knochen verspürt und sich daraufhin untersuchen lassen. Der Arzt fand einen Tumor und stellte ihm eine erschütternde Diagnose: «Der Tumor ist schon im Endstadion, man gibt mir noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben», so der Youtuber.