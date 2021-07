«Gimpft»-Bändeli - «Man grenzt sich bewusst von den Ungeimpften ab»

«Du findest Impfungen wichtig? Dann zeige es!» So wird im Internet für ein neongrünes Plastik-Armband geworben, auf dem in schwarzen Buchstaben das Wort «gimpft» prangt. Das Accessoire kann man für fünf Franken online kaufen.

Initiant der Aktion ist Martin Fussen. Die Idee sei ihm gekommen, als ihm auf Social Media immer mehr Posts aufgefallen seien, in denen sich Leute für die Impfung ausgesprochen haben. «In der realen Welt sind solche Statements aber selten. Mit den Armbändern will ich das ändern», sagt Fussen. Sie seien wie «Fanartikel für die Impfung.» Aber auch die sachliche Diskussion soll gefördert werden, so Fussen: «Unsicheren Ungeimpften soll es Mut für die Spritze geben, wenn sie sehen, wer in ihrem Umfeld Vertrauen in die Impfung hat.»