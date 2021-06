Massenquarantäne auf Mallorca : «Man hält uns hier illegal fest»

Es sollten ausgelassene Ferien werden um ihren Schulabschluss zu feiern. Statt Sonne, Strand und Party gabs auf Mallorca für hunderte Jugendliche Zwangsquarantäne im «Covid-Hotel».

Darum gehts Hunderte Schulabgängerinnen und Abgänger wollten ihr Abitur auf Mallorca feiern.

Mittlerweile sind knapp 1700 Schülerinnen und Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Jugendlichen beschweren sich, man halte sie illegal fest.

In Spanien ist ein heftiger Streit über die Zwangsquarantäne von 249 teils noch minderjährigen Schüler und Schülerinnen in einem Hotel auf Mallorca entbrannt. Die Regionalregierung hatte die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedenen spanischen Regionen während einer Abiturreise zwangsweise in ein Quarantäne-Hotel eingewiesen, weil sie engen Kontakt zu positiv aufs Coronavirus getesteten Schülern und Schülerinnen hatten. Insgesamt wurden schon knapp 1700 positive Tests gezählt und über 5000 Erstkontakte müssten darum ebenfalls in Quarantäne. Die Schüler und Schülerinnen waren erst in sieben verschiedenen Hotels untergebracht, wo sie auch einen PCR-Test machen mussten. Infizierte Personen, so sieht es das Protokoll vor, müssten in das angemietete Quarantäne-Hotel «Palma Bellver» in Palma de Mallorca verlegt werden wie «Mallorca Zeitung» schreibt.

Schlechteres Essen als Häftlinge

Viele der fast 250 Schülerinnen und Schülern protestierten in sozialen Medien und mit Transparenten an den Balkonen ihrer Hotelzimmer gegen die zehntägige Quarantäne. Sie sprechen von «Entführung» und schlechterem Essen als im Gefängnis. «Sie können die Zimmer nicht verlassen und vor allem das Essen ist Mist, schlimmer als das der Gefangenen», beschwert sich José Cayetano, Vater eines Studenten. Von drei Schülerinnen heisst es in einem Twittervideo: «Man hält uns hier illegalerweise fest.» Der Sender RTVE berichtete, 64 der Schüler seien positiv auf das Virus getestet worden, die anderen 185 negativ, trotzdem müssten sie weiterhin isoliert bleiben schreibt «El Mundo».

Bei diesen Schulabschlussfahrten nach Mallorca hatten sich schon hunderte Schülerinnen und Schüler gegenseitig mit dem Coronavirus infiziert. Viele von ihnen reisten bereits wieder zurück in ihre Heimatregionen und müssten nun dort isoliert werden. Einige der Schüler und Schülerinnen, die nun in Zwangsquarantäne im Hotel auf Mallorca sitzen, hatten noch versucht, die Insel per Schiff oder mit dem Flugzeuge zu verlassen. Grösstenteils wurden sie aber von der Polizei abgefangen. Die Polizei begleitet seither auch die Verlegungen in das Covid-Hotel und bewache dessen Ein- und Ausgänge.

Zwangsmassnahme sei rechtswidrig

Mehrere Schüler und Schülerinnen werfen den Behörden illegale Handlungsweisen sowie Entführung vor. Bei der Verlegung in das Quarantäne-Hotel sei in vielen Fällen auch nicht die Zustimmung der Eltern eingeholt worden. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Zwangsmassnahme inzwischen als rechtswidrig, wie die «Mallorca Zeitung» berichtete. Es wird erwartet, dass ein Verwaltungsrichter in Kürze über Fortsetzung oder Aufhebung der Quarantäne entscheidet.

Viele der jungen Menschen steckten sich vermutlich auf einer Fähre zu der Insel sowie bei Partys in Hotelzimmern und an Stränden und einem Konzert in der Stierkampfarena von Palma an. Die Corona-Zahlen steigen in dem Land mit 47 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen nach längerer Zeit wieder an. Sorgen bereitet auch die starke Ausbreitung der Delta-Variante im Nachbarland Portugal. Diese gilt als besonders ansteckend.

