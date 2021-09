Flawil SG - «Man hat gesehen, dass sie ihre Hunde nicht im Griff hat»

Es war ein grosser Schock für György Budavári, als er am 31. August mit seinen zwei kleinen Söhnen und seinem Beagle in Flawil SG spazieren ging: In der Nähe des Schulhauses Feld kam ihm eine Frau mit zwei Pitbulls entgegen, die weder Leine noch Maulkorb trugen. Unmittelbar attackierten diese den Beagle von Budavári. Beim Angriff fiel der 33-jährige zu Boden und verletzte sich am Rücken und Hinterkopf, sein Beagle erlitt eine Bisswunde. Beide mussten ärztlich versorgt werden.