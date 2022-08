Wegen Getränke-Ausschank: «Man hat OK-Mitgliedern auf die Füsse gespuckt» – Streit am Thunfest artet aus

Auf das Schreiben aufmerksam gewordene Besuchende griffen das OK des Thunfests daraufhin verbal und körperlich an.

Die Chill-Lounge, die Mühlebar, das Café Bar Zentral und das El Camino, die von diesen Massnahmen betroffen waren, verfassten deshalb ein Schreiben, das am Wochenende an ihren Türen prangte (siehe Bild). Darin hiess es: «Wir dürfen am Freitag- und Samstagabend nur Getränke verkaufen, welche wir beim Verein Thunfest zu überhöhten, nicht marktüblichen Preisen eingekauft haben. Wie bitte sollen wir das machen? Wir haben einen laufenden Betrieb, wir können doch nicht das Sortiment für zwei Abende wechseln?» Wegen der nicht tragbaren Auflagen des Thunfests würden sie den Betrieb am Freitag und am Samstag ganz einstellen und sich vom Fest abmelden.