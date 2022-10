Strafbefehl gegen Ex-Chef: «Man hat versucht, mich zur Täterin zu machen, das war ein Schlag ins Gesicht»

1 / 5 Larissa Bucher (links) warf einem Baselbieter Chefredaktor sexuelle Belästigung vor. Er räumte im weiteren Verlauf seinen Posten. 20 Minuten Er soll ihr verbal und schriftlich sexuell motivierte Kommentare zukommen lassen haben. 20min/Stevan Bukvic (Symbolbild) Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft der Verleumdung für schuldig befunden, weil er Sexfantasien mit ihr an Drittpersonen schickte. Screenshot

Darum gehts Als er noch Chefredaktor eines Baselbieter Lokalmediums war, verbreitete ein Mann Sexfantasien über eine Praktikantin, die er betreute.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt belegte ihn deshalb mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse wegen Verleumdung.

Die junge Frau hatte ihm auch sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Frist zur Anzeige war aber schon abgelaufen.

Der inzwischen ehemalige Chefredaktor eines Baselbieter Lokalmediums hat sich der mehrfachen Verleumdung schuldig gemacht. Gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte er seine Sexfantasien mit der damaligen Praktikantin Larissa Bucher niedergeschrieben und an andere Personen geschickt. Die junge Frau erfuhr erst später durch eine Kollegin davon. Dies berichtet Telebasel, wo Bucher heute arbeitet.

In seinen Fantasien unterstellte der Mann der Bucher «unehrenhaftes Verhalten», ein einvernehmliches sexuelles Verhältnis zwischen den beiden (das es nie gab) und einen «exzessiven Sexualtrieb. «In Tat und Wahrheit reine Fantasievorstellungen des Beschuldigten», schliesst die Staatsanwaltschaft. Indem er diese Geschichten an Drittpersonen schickte, schädigte er Buchers Ruf. 20 Minuten verzichtet darauf, die Details wiederzugeben, die im Strafbefehl auszugsweise zu lesen sind.

Die Staatsanwaltschaft sprach eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken aus, die Probezeit wurde auf zwei Jahre festgesetzt. Zudem muss er eine Busse von 300 Franken und Gebühren von 491 Franken bezahlen. Laut Telebasel hat der Beschuldigte den Strafbefehl akzeptiert. Damit ist er rechtskräftig.

Wurde sie sexuell belästigt?

Der Fall gelangte an die Öffentlichkeit, als Bucher in einem Interview den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen ihren ehemaligen Betreuer erhob. Sie sprach auch mit 20 Minuten. In der «Basler Zeitung» moniert der Anwalt des Mannes, Sexualdelikte seien weder angezeigt noch ermittelt worden. Seinen Mandanten stellt er als das Opfer einer Rufmord-Kampagne dar. Durch die Berichterstattung sei die «Unschuldsvermutung» ausgehebelt worden.

Dass sich Opfer von Sexualdelikten in dieser Art an die Medien wenden, ist ungewöhnlich. Ob die Medien darüber berichten sollen, wurde im Nachgang heftig diskutiert. Dass Sexualdelikte in diesem Fall kein Thema waren, ist hingegen falsch. Im Strafbefehl ist zu lesen, dass die Ermittlungen wegen sexuell motivierten Schreiben und Kommentaren an die damals 17-jährige Praktikantin eingestellt wurden, weil sie nicht innerhalb der dreimonatigen Frist Anzeige erstattet hatte.

Vor dem Gesetz befreit das den ehemaligen Chefredaktor vom Vorwurf der sexuellen Belästigung. Er ist in diesem Hinblick unschuldig und hat keine Strafe zu fürchten. Zweifelsohne wurde der Ruf des Mannes, der in der Region gut vernetzt ist, trotz Verzicht auf Namensnennung ruiniert. Das ist keine Strafe des Gesetztes, sondern eine Folge davon, dass der Fall öffentlich wurde. Ein Fall, in dem ein Journalist in einer Führungsposition Sexfantasien über eine junge Praktikantin verbreitet hat.

«Man hat versucht, mich zur Täterin zu machen»

«Es war extrem anstrengend», sagt Larissa Bucher im Gespräch mit 20 Minuten. Sie habe sich nun ein Jahr öffentlich mit dem Fall auseinandergesetzt, privat noch viel länger. Die ersten Ereignisse aus dem Fallkomplex reichen ins Jahr 2017 zurück, als sie 17 Jahre alt war. Grundsätzlich gehe es ihr nun gut, sie hoffe aber, dass es nun endlich vorbei ist. «Es gab eine Verurteilung, wenn auch nicht wegen sexueller Belästigung. Es wurde thematisiert. Mehr kann ich jetzt nicht tun», so Bucher.

Dass eine Anzeige wegen sexueller Belästigung wegen der Frist von drei Monaten nicht durchgehen würde, habe sie gewusst. «Meine Anwältin hat es mir gesagt», erklärt Bucher. Diese Frist sieht sie kritisch: «Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was passiert war. Man versucht es zu ignorieren, damit zu leben», sagt sie. «Erst an den Reaktionen anderer Menschen realisierte ich, dass es nicht in Ordnung ist».

Sie hat sich gegen das Unrecht gewehrt, das ihr angetan wurde. Trotz einem «super Umfeld» sei es aber «viel schlimmer und anstrengender» gewesen, als sie gedacht habe. «Man hat versucht, mich zur Täterin und ihn zum Opfer zu machen. Das war wie ein Schlag ins Gesicht», sagt sie.