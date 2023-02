Hochspannungsleitungen: Kritik an Stromnetz-Ausbau wird lauter

In Zukunft soll die Spannung auf Schweizer Hochspannungsleitungen von 220 auf 380 Volt erhöht werden.

In der Politik gibt es nun Vorstösse, um den Einsprachen einen Riegel vorzuschieben.

Unmut wie beim Walliser Gemeindepräsident, dürfte in Zukunft in zahlreichen Schweizer Gemeinden aufkommen. Denn: Um den Ausstieg aus der Kernenergie zu schaffen, braucht die Schweiz bis ins Jahr 2050 rund ein Drittel mehr Strom, wie das «NZZ Magazin» schreibt. Dies geht auf Berechnungen des Bundesamts für Energie (BfE) zurück. Nicht zuletzt die drastische Zunahme an Elektro-Autos führt zu diesem höheren Verbrauch.