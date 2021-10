Finneas im 20-Minuten-Radio-Check – «Man hört, dass er die Songs von Billie Eilish produziert»

Bereits im Februar 2020 performte das Duo Billies Bond-Song «No Time To Die» an der Oscar-Verleihung in Los Angeles.

Die beiden treten regelmässig zusammen in der Öffentlichkeit auf: Erst vor einem Monat lief das Geschwisterpaar zur Weltpremiere des Bond-Films «No Time to Die» in London über den roten Teppich. Billie steuerte den Titelsong bei.

Es handelt sich um Finneas O'Connell (24), der am 15. Oktober sein erstes Solo-Album mit dem Titel «Optimism» veröffentlichte. Am selben Tag erschien das Video zur Single «Love is Pain». Und die klingt so: