Lommiswil SO: «Man hört den Brand bis zu mir nach Hause» – Gebäude steht in Flammen

Am Donnerstagmorgen ist in Lommiswil SO ein Vollbrand ausgebrochen. Dies zeigen Fotos und Videos von News-Scouts. «Es ist eine riesige Rauchfahne zu sehen», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. «Man hört den Brand bis zu mir nach Hause, und ich wohne mindestens 200 Meter davon entfernt. Die Flammen schiessen locker 20 bis 30 Meter in die Höhe», schätzt der News-Scout.