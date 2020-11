Berner Sänger Liam Maye«Man hofft, dass einige Streamer dann auch an Konzerte kommen»

1 / 8 Liam Maye hat vergangenen Freitag seine EP «Puppy Love Radio» mit drei Songs und witzigen Interludes herausgebracht. Matt Freund Der 22-jährige Berner hat die ganze EP allein in seinem Studio in der Stadt Bern produziert. Instagram/liammayemusic In den Songs verarbeitet er frühere romantische Bekanntschaften und Begegnungen. Dazu setzt er sich mit seinem jüngeren Selbst auseinander. Matt Freund

Darum gehts Der Berner Musiker Liam Maye hat vergangenen Freitag seine EP «Puppy Love Radio» herausgebracht.

Die EP hat er als fiktive Radioshow inszeniert.

Mit uns sprach der 22-Jährige über seine Musik und das Verhältnis junger Menschen zum Radio.

Liam, deine neue EP heisst «Puppy Love Radio» und kommt als Radioshow daher. Wie kommts?

Eigentlich habe ich selber nie Radio gehört. Als ich im Studio war und am Song «Puppy Love» g earbeitet habe, entschied ich spontan , die EP «Puppy Love Radio» zu nennen und meinen eigenen fiktiven Sender daraus zu machen. So wird meine Musik immerhin in meinem fiktiven Radio gespielt, wenn er schon nicht im richtigen läuft. (lacht)

Wie meinst du das?

Als junger Künstler kann es ein Kampf sein , an Airplay zu kommen.

Who dis? Experimenteller Pop, der einem zum Nachdenken und Schmunzeln bringt – das bietet uns Liam Maye. Die Songs kommen direkt aus seinem Berner Studio mit eigenem Luftentfeuchter, auf den er mächtig stolz ist. Der 22-Jährige hat seine neue EP in Eigenregie produziert. Liam ist in Chicago geboren und kam als Kind in die Schweiz. Von seinen Eltern hat er die Liebe zur Musik geerbt. Mit «Overthinker» hat er 2019 seine erste EP auf den Markt gebracht.

Was ist mit Spotify?

Da hat man natürlich die Chance, schnell ein grosses Publikum anzusprechen . Und m an hofft auch immer, dass einige Streamer dann auch wirklich an e in Konzert kommen.

Dein Sound ist ziemlich experimentierfreudig und poppig.

Ich mache momentan einfach Musik, die mir gefällt. Künstler wie Slauson Malone, Frank Ocean, Rosalia oder Anderson Paak inspirieren mich.

Was würdest du auf deinem eigenen Radiosender spielen, wenn du tatsächlich einen hättest?

Mein Radiosender würde vor allem mit jungen Musikern , aber auch Slam-Poeten und anderen Künstler n arbeiten. Dazu gäbe es keine Werbung und ganz viel unbekannte Musik.

Hörst du auch Podcasts? Welcher ist dein Favorit?

Ich höre oft Podcasts. Mein Liebling ist «And the writer is …» von Ross Golan. Jede Woche spricht der Host mit anderen Musikern darüber, was wirklich alles so in der Musikindustrie abgeht.

