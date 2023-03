Kinderpsychologe: «Ein Kind kann man nicht zum Duschen zwingen»

Auch in der 20-Minuten-Community gibt es viele Kinder, die schlechte Erfahrungen gemacht haben.

In vielen Schulen müssen Kinder nach dem Sport gemeinsam mit den Gspänli duschen gehen.

Er glaubt, die Nacktheit an sich sei nie das Problem. «Meist steckt eine Dynamik wie Mobbing dahinter. Dass Kinder sich unter der Dusche vergleichen, sei grundsätzlich völlig normal.»

Ein Fall im Kanton Bern, bei dem sich zwei Mädchen geweigert haben, hat in den sozialen Medien hitzige Diskussionen entfacht.

Im Kanton Bern haben sich zwei Mädchen geweigert, nach dem Schulsport zusammen mit den anderen Mädchen duschen zu gehen . In den sozialen Medien löste das eine Kontroverse um die Duschpflicht aus, auch bei 20 Minuten haben sich Dutzende Betroffene gemeldet. Der Kinder- und Jugendpsychologe Philipp Ramming schätzt ein.

Zwei Mädchen weigerten sich, nach dem Sportunterricht zu duschen. Können Sie das nachvollziehen?

Trotzdem scheint es einigen dabei unwohl zu sein. Weshalb?

Wenn Kinder sich weigern, mit den gleichgeschlechtlichen Gspänli zu duschen, hat das meist mit der Dynamik innerhalb einer Klasse zu tun und nicht mit der Nacktheit an sich. Spannend wäre hier etwa zu erfahren: Hätten diese zwei Mädchen ein Problem damit, duschen zu gehen, wenn nur sie in der Dusche wären und die anderen Mädchen aus der Klasse nicht? Es geht in solchen Situationen meist um Mobbing und Gehässigkeiten.