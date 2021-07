Tempo 30 in ganz Winterthur - «Man kann ja gleich das Fahrzeug schieben»

Der Winterthurer Stadtrat will fast flächendeckend Tempo 30 einführen, in Wohnquartieren soll es mehr Tempo 20 geben.

Winterthur will bis 2040 auf fast allen Strassen das Tempo auf 30 km/h reduzieren . Bei der 20-Minuten-Community fällt die Idee durch. Drei Viertel nerven sich darüber, wie eine Umfrage zeigt. Entsprechend tönt es auch in der Kommentarspalte: «Man kann ja gleich das Fahrzeug schieben», heisst es. Oder: «Kann man die Autofahrenden mal in Ruhe lassen», fragt sich ein anderer Nutzer. Schon jetzt stocke der Verkehr und es gebe viel Stau. Andere kritisieren die Auswirkungen auf das Gewerbe und den öffentlichen Verkehr. Es gibt aber auch positive Rückmeldungen: «Tempo 50 ist vielerorts absolut sinnfrei. Man tritt schnell aufs Gas, nur um dann wieder vor der nächsten Ampel zu warten.»

Stadträtin rechnet mit Rekursen

«Tempo 30 kostet Chancen»

Auch andere Schweizer Städte wie etwa Zürich wollen künftig mehr Tempo 30. Von einem zwingenden Zukunftsmodell will Axhausen aber nicht sprechen. Der Bevölkerung müsse so eine Massnahme letztlich in Bezug auf die Lebensqualität wert sein. «Es ist wie bei einem Autokauf: Wer einen BMW kauft, will keinen Kia, obwohl beide Autos in der Stadt praktisch gleich schnell sind.»