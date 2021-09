Fälschungen in Konstanz - «Man kann nicht alle Impfausweise kontrollieren»

Am vergangenen Donnerstag wollten zwei Personen aus der Schweiz so an ein Covid-Zertifikat kommen.

Gleich mehrere Schweizer wollten sich über das Wochenende in Konstanz (D) mit gefälschten Impfpässen ein Covid-Zertifikat ausstellen lassen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, versuchten sechs Personen aus der Schweiz an ein Covid-Zertifikat zu kommen. Am Freitag und Samstag wollten die Schweizer in zwei Apotheken in der Konstanzer Altstadt durch Vorlegen eines gefälschten Impfausweises den digitalen Nachweis über Covid-Impfungen erhalten. In Deutschland kann das EU-einheitliche Impfzertifikat in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum ausgestellt werden.