Rorschach SG: Alle Jahre wieder brütet Schwanenpaar an diesem ungünstigen Brutplatz

Am Rorschacher Seeufer hat ein Schwanenpaar sein Nest sehr nah am Wasser gebaut.

Schon seit Jahren baut ein Schwanenpaar sein Nest immer wieder am gleichen Ort – direkt am Ufer des Bodensees. So auch dieses Jahr. An der Promenade in Rorschach, in der Nähe der Badhütte, kann man seit kurzem ein Schwanennest sehen. Die Wahl des Brutplatzes könnte den Höckerschwänen aber einmal mehr zum Verhängnis werden. Wenn der Wasserpegel steigt, könnte das Nest samt Eiern weggeschwemmt werden.