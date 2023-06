Schwule Bürgerliche: «Man kann sich fragen, ob es die Pride überhaupt noch braucht»

Kritische Stimmen seien willkommen

«Plattform bereitzustellen, empfinde ich als durchaus berechtigt»

Auch Beat Feurer ist SVP-Politiker, Gemeinderat der Stadt Biel und Präsident der Gay SVP. Er selbst nehme zwar nicht oft an der Pride teil, finde das Zusammenkommen jedoch schön. Feurer höre aber öfters auch, dass darüber diskutiert werde, was die Pride eigentlich noch darstelle. «Zu Beginn bedeutete es, ‹stolz› zu sein und zu zeigen, dass wir uns nicht verstecken und wir hier sind», sagt Feurer. «Heute ist die Gesellschaft nicht mehr am gleichen Ort wie damals, als die Pride kreiert wurde – wir sind nun seit geraumer Zeit wirklich in der Gesellschaft angekommen.»