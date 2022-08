Tödlicher Wanderunfall: «Man kann trotz guter Vorbereitung Pech haben und abstürzen»

Das Unglück ereignete sich am Montag auf dem Wanderweg zwischen dem Aescher und der Altenalp.

Herr Staeger, ist die Unfallstelle gefährlich?

Die Stelle, bei der es zum Unfall kam, ist eine T3-Strecke und fällt in die Kategorie «Anspruchsvolles Bergwandern». Das bedeutet, man muss eine gute Trittsicherheit, gutes Schuhwerk und Erfahrung in den Bergen haben. Für Personen, die keine Erfahrung haben, kann der Weg schwierig sein. Aber letztlich kann es in der Natur immer zu heiklen Situationen kommen. Man kann gut vorbereitet sein, aber trotzdem Pech haben, ausrutschen und abstürzen.