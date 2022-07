«Man kann uns WC-Papier schicken»: Nils Nielsen scherzt über Magen-Darm-Alarm

Ein Magen-Darm-Infekt legt die Frauen-Nati lahm – und das vor dem so wichtigen EM-Spiel gegen Schweden am Mittwoch. Acht Spielerinnen befinden sich in Isolation. Am Montagabend sprechen die Verantwortlichen über das Spiel gegen Schweden.

Hier war bei der Schweizer Nati noch alles in Ordnung. Coumba Sow traf zum 1:0 gegen Portugal. SRF

Darum gehts

Die Europameisterschaft in England und die Schweizer Nati – eine Liebesgeschichte ist das bisher noch nicht. So stand bereits der Start ins EM-Abenteuer unter keinem guten Stern. So war eigentlich der Plan, dass die Nati auf der Anlage des Rothwell Juniors FC in Leeds trainiert. Weil der Rasen aber viel zu schlecht war, gab es einen Wechsel. Die Schweizerinnen bereiten sich seitdem in Huddersfield auf die EM vor – rund 30 Minuten vom Camp in Leeds entfernt.

Am Samstag dann verpatzte die Nati das Eröffnungsspiel gegen Portugal (2:2) auf fatale Art und Weise. Auch gab Nati-Coach Nils Nielsen mit fehlenden Erklärungen für den Schweizer Einbruch in der zweiten Hälfte ein sehr unglückliches Bild ab. Weiter ging das Desaster am Montag mit der Meldung des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), dass acht Nationalspielerinnen und elf Staff-Mitglieder Magendarm-Probleme haben.

Ein Training erlaubt die Uefa nicht

Der Schweizer Teamarzt Dr. Martin Schober sagte am Montagnachmittag: «Die Symptome Erbrechen und Durchfall sind heftig, bis jetzt aber meist kurz. Einige hatten bereits heute Morgen nur noch milde oder keine Symptome mehr.» Von den Symptomen betroffen seien von den Spielerinnen Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli und Riola Xhemaili. Wenn am Dienstag alle symptomfrei seien, stünde der planmässigen Reise nach Sheffield nichts im Weg, so der Teamarzt.

Alles halb so schlimm also? An einer am frühen Montagabend kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sprach Nielsen über die Situation. Den Humor hatte der 50-Jährige noch nicht verloren. Er sagte: «Wenn man uns helfen will, kann man uns Toiletten-Papier schicken.» Dann wurde Nielsen aber ernst und sprach über die schweren letzten Stunden. Er erzählte, wie er um Mitternacht die Hiobsbotschaft von den Infektionen erhielt und darüber, wie er unzählige Videos erstellte, um zumindest online trainieren zu können. Denn auch ein Training mit den nicht infizierten Spielerinnen war nicht erlaubt – die Uefa verbat dies.

Das so wichtige Spiel gegen Schweden ist – Stand jetzt – nicht in Gefahr. Nielsen: «Solange wir sieben Spielerinnen inklusive Goalie haben, müssen wir die Partie bestreiten. Und derzeit haben wir ja noch 15.» Es sei aber schon nicht leicht. «Die Chance, dass wir Schweden besiegen, besteht. Aber sie wird wegen der Umstände immer kleiner», so der Nati-Coach.

«Ich hatte Pasta, da ich italienisches Essen liebe»

Was den Magendarm-Infekt auslöste, ist unklar. In einer Instastory, die Nati-Star Ramona Bachmann am Sonntag postete, sah man, wie mehrere Spielerinnen (darunter die infizierte Xhemaili) bei Sonnenschein im Garten sassen und Eiersandwichs bekamen. Waren sie der Auslöser für die Magendarm-Probleme?

Nielsen sagt, man wisse nicht, was der Auslöser sei. Auch der Teamarzt steht vor einem Rätsel. Schober meint: «Die Ursache für die Magendarm-Probleme lässt sich aus der aktuellen Faktenlage nicht abschliessend klären.» Fakt sei, dass am Samstag noch alle Spielerinnen gesund gewesen seien. Auf die Frage, was er und das Team denn am Abend gegessen haben, meinte Nielsen: «Eine gute Frage! Ich hatte Pasta, da ich italienisches Essen liebe. Das Team hatte Reis.» SFV-Fussballdirektorin Tatjana Hänni meinte, dass man noch nicht über den Berg sei, aber man einen Funken Hoffnung habe. Sie sei positiv.