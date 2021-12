Altstätten SG – «Man kann von Glück sprechen, dass das Opfer überlebt hat»

Am Mittwoch stand ein 19-Jähriger vor Gericht, der im Jahr zuvor einer Frau mit einem Küchenmesser in den Hals schnitt. Sie leidet noch heute unter der Tat.

Am Mittwoch stand ein 19-Jähriger vor Gericht, der im Juni 2020 eine Frau in einer Rheintaler Wohnung von hinten umarmte und in den Hals schnitt. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Zur Tat wollte sich der Mann vor Gericht nicht äussern.

Darum gehts Ein 19-Jähriger stand in Altstätten vor Gericht, weil er im Juni 2020 einer 18-jährigen Frau in den Hals schnitt.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine siebenjährige Freiheitsstrafe.

Die Frau leidet noch immer an den Folgen der Tat.

In Fussfesseln und in Begleitung zweier Polizisten erscheint der junge Mann zur Verhandlung im Rathaus von Altstätten SG. Wie es ihm denn gehe, will der Gerichtspräsident wissen. «Ich bin sehr nervös», antwortet der 19-Jährige. Er habe nun viel Zeit gehabt, um über die Tat nachzudenken. Im Juni umarmte der Beschuldigte eine damals 18-jährige Frau von hinten und schnitt ihr mit einem Küchenmesser in den Hals. Nur durch das Wehren des Opfers konnte ein schlimmerer Ausgang verhindert werden.

Der 19-Jährige soll vor der Tat viel Alkohol getrunken haben. Schon zuvor in seinem Leben habe er kein gutes Verhältnis zu Alkohol gehabt. «In der Lehre habe ich damit angefangen», erzählt der Mann bei der richterlichen Befragung. Aus welchem Grund habe er dann getrunken, will der Richter wissen. «Ich habe damit Erinnerungen verdrängt», sagt er.

Schwierige Kindheit

Im Alter von fünf Jahren trennten sich seine Eltern. Sein Vater hat mit Drogen gedealt und habe seine Mutter geschlagen. Danach lebte er zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter im St. Galler Frauenhaus. Die Lehre als Metallbauer hat er abgebrochen.

Nach mehr als einem halben Jahr in Untersuchungshaft befindet sich der Mann nun in einem Rehabilitationszentrum. «Ich kann dort über meine Gefühle reden und merke, was meine Bedürfnisse sind», lässt er vor Gericht verlauten. Fragen zum Tathergang möchte er hingegen keine beantworten. «Dazu sage ich nichts», heisst es immer wieder. Laut Unterlagen des Gerichts könne er sich nur bruchstückhaft an die Tat erinnern.

Der Staatsanwalt wirft dem Beschuldigten versuchte vorsätzliche Tötung vor und verlangt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. «Man kann von Glück sprechen, dass das Opfer überlebt hat», sagt der Staatsanwalt. Einen Schnitt in den Hals könne immer Todesfolge haben. Trotz des Alkoholkonsums ist für die Staatsanwaltschaft klar, dass er bewusst handelte. «Ohne Vorwarnung begann er, ihr den Hals aufzuschneiden.»

«Völlig auf sich alleine gestellt»

Das Opfer nahm ebenfalls als Privatklägerin an der Verhandlung teil. «Er war sich bewusst, dass er sie tödlich verletzen kann», sagt ihr Anwalt. Er sei deswegen angemessen zu bestrafen. Es wird eine Genugtuung von 10’000 Franken gefordert. Zudem sollen die Behandlungskosten übernommen werden. «Meine Mandantin war in panischer Todesangst und war völlig auf sich alleine gestellt», so der Anwalt. Noch heute kriege sie Flashbacks zur Tatnacht.

Der Verteidiger appelliert an das Gericht, die schwierige Kindheit, sein junges Alter sowie den Umstand, dass er sofort vom Opfer abliess, in die Erwägung der Strafe miteinzubeziehen. «Er weiss, dass es falsch war», so der Verteidiger. Zudem habe er ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Für ihn sei die stationäre Massnahme «die beste aller Möglichkeiten.» Auch verlangt der Verteidiger eine maximale Strafe von vier Jahren.

Als er zu einem Schlusswort gebeten wird, erhebt sich der Beschuldigte und richtet sich direkt an das Opfer. «Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Es tut mir auch leid, dass du Angst hattest», sagt er. Das Urteil erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich.