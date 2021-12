Omikron-Verdachtsfall - «Man lässt mich im Dunkeln tappen, das geht gar nicht»

Als A.S.* aus seinen Ferien in Südafrika heimkehrte, wusste die Welt noch nichts von Omikron. Als er einige Tage später Covid-Symptome entwickelte, war die Welt wegen Omikron bereits in Aufruhr. In Basel wurden soeben hunderte Schüler wegen eines Falles in Quarantäne geschickt «Ich ging mich testen und war positiv.» Doch dann passierte nichts. Obwohl der vollständig geimpfte 27-Jährige mitteilte, dass er kürzlich aus Südafrika zurückgereist ist, wurde seine Probe nicht auf die neue Variante untersucht. Für A.S. unverständlich. Dabei hatte sich der Baselbieter extra beim Kanton und beim Labor erkundigt und jeweils betont, dass er im ansteckungsrelevanten Zeitraum in Südafrika war. «Einerseits wird gesagt, es ist gefährlich, andererseits wird nicht getestet und lässt die Leute im Dunkeln tappen. Ich finde, das geht gar nicht.»